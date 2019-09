Sensi è tante cose in uno. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come per questo motivo Conte non voglia assolutamente privarsene.



“Sensi è il motore che accende l’Inter. Lo accende con il pallone tra i piedi. Ma è anche uomo tattico che Conte usa per andare a dar fastidio, in fase di non possesso, al regista avversario: s’è visto in più di un’occasione, specie nel primo tempo contro la Samp. Molto centrocampista, un po’ trequartista, Conte fa una difficoltà infinita a rinunciarvi. E infatti difficilmente lo farà, tra Barcellona e Juventus”.