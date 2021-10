L'Inter attende i progressi di Dumfries, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come gli spunti dell'olandese siano fondamentale per esprimere al meglio il calcio di Inzaghi.



“Quattro esterni e un incastro ancora da trovare. Tra i primi punti all’ordine del giorno del nuovo allenatore ci sono gli esterni del suo 3-5-2: Inzaghi li ha alternati tutti, ha testato le coppie a disposizione. Ed è chiaro come i margini di crescita più attesi siano quelli di Dumfries. Attesi e necessari. Perché l’olandese, dopo l’esordio boom da titolare con il Bologna, non ha poi dato la stessa sensazione di solidità, sembrando tatticamente un pesce fuor d’acqua. Il confronto con Hakimi è impietoso e anche il parallelo con le difficoltà del marocchino di un anno fa regge fino a un certo punto. Ma è da qui che deve arrivare il salto, per il calcio di Inzaghi quel ruolo è fondamentale”.