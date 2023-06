In queste ore che stanno avvicinando l'Inter alla finalissima di Champions League contro il Manchester City, emergono sempre più retroscena legati al futuro societario e in particolare sulla possibile cessione da parte di Zhang.



Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, a dicembre il numero uno cinese del club nerazzurro aveva iniziato a trattare con un fondo americano la cessione della società sulla base di circa 700 milioni di valutazione. Il percorso in Champions dei ragazzi di Inzaghi ha spinto Zhang ad alzare a 1 miliardo la richiesta facendo sfumare l'affare.