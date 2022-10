Continua la rincorsa dell’Inter verso le prime posizioni della classifica. I nerazzurri, se vogliono provare a rimanere agganciate a chi gli sta davanti, non possono più sbagliare. A Firenze l’Inter parte bene ma, dopo il gol di Cabral che riapre la partita, la squadra fa un passo indietro facendosi ancora rimontare. La vittoria in extremis al Franchi da’ la carica in vista del match di Champions di mercoledì che potrebbe regalare a Inzaghi il pass per gli ottavi di finale.