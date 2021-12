Il terzino brasiliano Dalbert è oggi in prestito al Cagliari dove sta trovando spazio, ma anche difficoltà soprattutto fisiche. Secondo La Nuova Sardegna per questo la sua avventura il terra sarda potrebbe finire a gennaio con il Flamengo in Brasile che lo ha messo nel mirino e vuole trattare con l'Inter l'acquisto a titolo definitivo.