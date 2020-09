Radja Nainggolan è tornato a Milano e all'Inter dopo la stagione in prestito al Cagliari. Sui social un tifoso nerazzurro ha stuzzicato il Ninja, scrivendogli che "le discoteche di Milano stanno festeggiando" per il suo ritorno. L'ex Roma ha risposto così: "Sono contento anch'io, bisogna far girare st'economica".