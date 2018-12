Zvonimir Boban, leggenda del Milan, parla di Ivan Perisic, esterno offensivo dell'Inter. Queste le sue parole a Sky Sport: "Non gli si perdona nulla quando gioca in nerazzurro.Quello che ha fatto è stato straordinario, non può decidere ogni partita. E' un'ala che corre tanto e non può avere sempre la freschezza necessaria. C'è un pregiudizio su lui, non lo dico da suo compaesano: lo dicevano anche a me quando giocavo e mi sembrava di sognare. Ha fatto qualche partita male, è vero, ma è un giocatore di straordinario rendimento: fa 10-12 gol all'anno e assist".