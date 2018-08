Partenza falsa per l’Inter, che già si ritrova invischiato in polemiche e critiche. Per evitare la bufera – dopo la sconfitta con il Sassuolo e il pareggio con il Torino – i nerazzurri devono necessariamente vincere con il Bologna. I bookies credono nel cambio di passo degli uomini di Spalletti, il segno 2 è a 1.57, il successo degli emiliani vale 6.25, a 3.90 il pareggio. Ad andare in gol potrebbe essere ancora una volta Icardi, con l’aiuto di Perisic: una Supercoppia offerta a 6.00.