Marcelo, Roberto, Christianche continua a essere un corpo estraneo dell'Inter, Radjache è ancora lontano dalla condizione fisica ottimale dopo un'estate in bilico tra Milano e Cagliari e infine Matiasche rientrerà solo a gennaio dall'infortunio. Tirando le somme, Antonio: Nicolò Barella e Arturo Vidal, autore di una doppietta nella notte con il suo Cile.per l'ennesimo risentimento muscolare accusato. La missione principale dell'allenatore dell'Inter è proprio il recupero dell'ex Sassuolo, fermo ai box dall'espulsione rimediata in campionato con la Lazio, alla 3a giornata di Serie A.- Dopo quel rosso molto discusso all'Olimpico, di Sensi si sono perse le tracce. In Champions League finora non è mai andato nemmeno in panchina nelle tre gare disputate dall'Inter. E che non è andato giù a Conte, che prima della sosta ha sbottato: "​Dovete parlare con i medici e con l'area riabilitativa.".​Il calvario per Sensi sembra infinito: sono- ​Sensi sta sfruttando la sosta per le nazionali, ma a preoccupare Conte è soprattutto l'aspetto psicologico. Il timore che la paura di rifarsi male possa frenare il giocatore e allungare nuovamente i tempi di rientro., con la coperta a centrocampo corta dopo quanto accaduto in questi giorni,. C'è bisogno di una sterzata: lo sanno Sensi, Conte e l'Inter, ancora convinta dell'investimento fatto con il Sassuolo (il riscatto è costato 20 milioni di euro).