Intervenuto in conferenza stampa per presentare la semifinale della Supercoppa Spagnola contro l'Atletico Madrid l'allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde ha fatto nuovamente muro sul futuro di Arturo Vidal, obiettivo dichiarato dell'Inter per rinforzare il centrocampo.



VALVERDE SI TIENE VIDAL - "Vidal? Dobbiamo pensare che non se ne andrà a giocare in nessun'altra squadra. Titolare? Io conto su di lui e domani vedremo se giocherà dal primo minuto, non do indizi. Vidal gioca con noi e domani sarà in campo o in panchina. Non ci curiamo delle altre squadre che sono interessate ai nostri giocatori, cosi noi non siamo interessati ai giocatori di altre squadre".



L'INTER ASPETTA - L'Inter dopo i contatti dei giorni scorsi con l'agente ha dato tempo al giocatore e al Barcellona. Verosimilmente non ci saranno sviluppi prima del ritorno in spagna del club catalano dopo la Supercoppa spagnola ma la distanza fra le parti resta ancora ampia, sia sulla valutazione del cartellino fra i due club (il Barcellona chiede non meno di 25 milioni di euro per cederlo) che sulla volontà da parte dello staff tecnico di lasciarlo partire.