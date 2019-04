Andy van der Meyde, ex esterno offensivo di Ajax e Inter, ricorda i suoi tempi in nerazzurro a VTBL: "All'Inter dovevi andare in albergo dal giorno prima della partita, quindi per un giorno non facevi nulla. Sapevi solo allo stadio se stavi fuori, in panchina o in tribuna. Edgar Davids una volta è andato in tribuna, così ha detto a Mancini: lasciami a casa la prossima volta, così mi alleno. E invece è andato di nuovo in tribuna. Il giorno dopo ci siamo allenati, Mancini ha partecipato alla gara e mi ha messo in squadra con Edgar, mentre lui era tra gli avversari. L'ha buttato fuori, non ho mai sentito un allenatore urlare così forte uscendo zoppicando dal campo".