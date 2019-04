Ai microfoni di Sporza ha parlato il difensore centrale dello Standard Liegi, in prestito dall'Inter, Zinho Vanheusden sul suo momento in Belgio e la sua partenza dai nerazzurri:" L'infortunio che ho sofferto era molto serio, mi allenavo sempre con la squadra maggiore dell'Inter ed andavo anche in panchina. E' dura attraversare un momento così delicato, avevo bisogno della mia famiglia ed è per questo che ho accettato di andare allo Standard Liegi".