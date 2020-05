Matias Vecino si sta dosando. Il centrocampista dell’Inter ha scelto di non operarsi al ginocchio, nonostante problemi oramai cronici, proseguendo con la terapia conservativa. In questo periodo alterna allenamento in palestra con quello su campo. In vista della ripresa del campionato, con tante partite ravvicinate, la sua situazione andrà monitorata con attenzione.