Un gol per ritrovare il sorriso dopo due anni incredibilmente travagliati e in cui da protagonista assoluto del ritorno in Champions Leaguesi è ritrovato ad essere praticamente ai margini del club.è finalmente tornato ed è tornato, soprattutto, a posto dal punto di vista fisico con i problemi al ginocchio che sono finalmente alle spalle. Ma che futuro può avere lan questa squadra? Al 30 giugno lui potrebbe essere uno dei principali sacrificati sul mercato per sistemare il bilancio.e da allora il costo del suo cartellino a bilancio è stato ammortato (dati prospettati al 30 giugno 2021) per 20,6 milioni.Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2022, e con solo un anno di contratto rimasto le possibilità di incassare i 20 milioni chiesti soltanto un anno fa si sono ridotte, ma con il risparmio anche deil'Inter potrebbe dare molta aria al proprio bilancio.quando, per colpa del suo ginocchio che non gli consentiva neanche di allenarsi, saltò l'accordo già trovato con ilper unche si sarebbe trasformato in obbligo proprio in base alle presenze. Anche la Lazio lo corteggiò a lungo insieme aldi Joséa cui fu proposto un anno e mezzo fa nell'ambito dell'affare Eriksen. Le possibilità di un addio restano alte, ma dopo 4 anno a Milano e con uno scudetto sul petto anche per l'Inter non sarà semplice lasciarlo partire.