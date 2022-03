Matias Vecino è già tornato negativo al Covid-19. Il centrocampista dell'Inter, come comunicato dalla nazionale uruguayana sui propri social, ha infatti smaltito il virus ed è già tornato ad allenarsi con la sua Nazionale. Non è da escludere che possa dunque essere a disposizione già per il match di qualificazione ai Mondiali 2022 contro il Cile, in programma mercoledì notte.