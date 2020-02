Matias Vecino, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Inter Tv al termine della partita vinta 2-0 dai nerazzurri contro il Ludogorets: "Nel primo tempo c'è stata poca intensità, non solo nel pressing ma anche in fase di costruzione. Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo, trovando due gol. Siamo venuti qui con l'idea di fare un risultato importante, in vista del ritorno. C'è da prepararsi al meglio, adesso, per la prossima partita. Dopo due sconfitte, volevamo tornare alla vittoria".