L'Inter ha comunicato che sono oltre 50 mila i biglietti venduti per la sfida di sabato 24 novembre in casa contro il Frosinone: "Subito dopo l'importante gara contro il Barcellona e valida per il Matchday 4 di Champions League, per la squadra di Luciano Spalletti la prossima partita in programma a San Siro è con il Frosinone, gara valida per la 13° giornata di Serie A TIM. È tutto pronto, siamo già più di 50.000"