San Siro si riempie di passione per l'Inter, il blitz nerazzurro a Torino ha ridato coraggio ai tifosi nerazzurri che contro il Verona faranno sentire alla squadra tutto il proprio sostegno. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Una fiammata che ha riacceso la passione. La vittoria in casa della Juve ha caricato tutto l’ambiente e i tifosi dell’Inter sono pronti a spingere la squadra verso la rimonta scudetto. San Siro torna al cento per cento di capienza e il popolo nerazzurro risponde presente: già venduti oltre 55 mila biglietti per la sfida di domani contro l’Hellas, con oltre 10 mila tagliandi destinati agli Inter Club, per quella che sarà la loro partita speciale. Facile immaginare che si arriverà ai sessantamila spettatori per il Verona, forse anche di più visto il passaparola collettivo sui social e i forum”.