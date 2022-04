Sabato alle 18 a San Siro si gioca Inter-Verona, gara della 32a giornata di campionato.



LE ULTIME - Nei nerazzurri Perisic parte avanti a Gosens. Squalificato Lautaro, è testa a testa tra Correa e Sanchez per chi dovrà affiancare Dzeko. Nel Verona ancora out Barak, Bessa parte di nuovo favorito su Lasagna e Cancellieri per giocare in appoggio a Simeone insieme a Caprari.



IN TV - Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN.



Le probabili formazioni:



INTER (3-5-2-): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko.



HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone.