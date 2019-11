Dopo le sfide tra Sassuolo-Bologna e Brescia-Torino, il programma della dodicesima giornata offre la sfida tra l'Inter di Conte e il Verona di Juric. I nerazzurri, reduci dalla vittoria allo scadere a Bologna e dalla sconfitta subita in rimonta a Dortmund, hanno nel mirino la Juve: vincendo a San Siro, balzerebbero in vetta almeno per una notte, in attesa del posticipo di domani tra i bianconeri e il Milan. Il Verona, dalla sua, arriva dal successo contro il Brescia e vincendo agguanterebbe momentaneamente il Napoli.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Conte si affida inevitabilmente a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku: la nuova coppia-gol ha segnato dieci degli ultimi undici gol dei nerazzurri in campionato. In sette delle ultime otto vittorie casalinghe, inoltre, l'Inter non ha subito gol. Conte può sorridere guardando i precedenti: negli ultimi sei incontri, quattro vittorie e due pareggi per i nerazzurri.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku.



Verona: Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur, Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic, Verre, Zaccagni, Salcedo.