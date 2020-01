Federico Dimarco al Verona. Il presidente Setti è a Milano per parlare con l'Inter dell'esterno mancino, che non trova spazio in nerazzurro. Operazione in prestito, con i gialloblù che hanno chiesto anche il rinnovo del prestito di Eddie Salcedo, chiedendo di inserire anche il diritto di riscatto. L'Inter intanto ha ottenuto una corsia preferenziale per Marash Kumbulla sempre col Verona.