Lasciarsi la delusioni del derby alle spalle per proiettarsi subito sulla Champions League. L'Inter torna in campo in vista dell'esordio nella massima competizione europea, domani sera a San Siro contro il Bayern Monaco, in attesa che Simone Inzaghi sciolga le ultime riserve sulla formazione da schierare contro i bavaresi.



LUKAKU UNICO ASSENTE - Sotto gli occhi della dirigenza, presente al completo ad Appiano Gentile per seguire la seduta, il gruppo al completo si è messo al lavoro. Unico assente Romelu Lukaku, in Belgio per curare il proprio problema muscolare: a sostituirlo numericamente, come accaduto nel derby, Valentin Carboni.