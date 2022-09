Sulle prime pagine dei giornali oggi in edicola tanto spazio alla Champions League, la cui fase a gironi parte oggi. La Juve è di scena a Parigi contro i ‘marziani’ del Paris Saint-Germain: non ci sarà Pogba che sarà costretto a operarsi al ginocchio e tornerà a disposizione nel 2023. Il Milan gioca a Salisburgo, nella città della musica, approfondimenti anche sull‘Inter, con Inzaghi che studia le mosse per battere il Bayern Monaco. E poi campionato con il Torino che si gode Vlasic e l’Atalanta prima da sola grazie al baby Hojlund. Panchina Bologna: se salta Mihajlovic ecco De Zerbi o Thiago Motta.