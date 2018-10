Quasi archiviata la sosta per le nazionali, la Serie A entra ufficialmente nella settimana della nona giornata, che vedrà nel derby di domenica sera, Inter-Milan, il suo big match. Tante notizie in arrivo dalla Pinetina e da Milanello: ecco le ultime dall'infermeria dell'Inter.



RECUPERATI - Buone notizie per Luciano Spalletti in vista della stracittadina meneghina, perché sono tanti i giocatori tornati ad allenarsi con il gruppo e che dunque saranno regolarmente a disposizione per domenica sera. A partire da Marcelo Brozovic, Sime Vrsaljko e Danilo D'Ambrosio: tutti e tre hanno superato gli acciacchi che li hanno costretti a saltare gli impegni con le rispettive nazionali e, nel caso di Brozovic, anche a saltare l'ultimo turno di campionato contro la Spal.



DA VALUTARE - Dalle nazionali, però, arriva anche un piccolo allarme, che riguarda Matias Vecino: il centrocampista uruguaiano ha accusato un fastidio muscolare alla coscia destra nel riscaldamento della partita con il Giappone, alla quale non ha preso parte. Lo staff medico dell'Inter, interpellato il giocatore, confida che il centrocampista si sia fermato prima di rimediare problemi seri: saranno comunque necessari esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio e capire se Vecino potrà effettivamente prendere parte o meno al derby.



@Albri_Fede90