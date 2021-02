. Alla Pinetina sono arrivat. L'allenatore Antonio Conte, dopo aver svolto regolarmente l'allenamento in preparazione della gara contro il Genoa in programma alle 15 a San Siro, ha tirato un sospiro di sollievo per le notizie arrivate in mattinata, a poche ore dalla partita.- A destare preoccupazione su possibili contagi in squadra è il fatto che: l’a.d. Sport Giuseppe Marotta, il d.s. Piero Ausilio, l’a.d. Corporate Alessandro Antonello e il legale del club, l’avvocato Angelo Capellini. Per questo, come previsto dal protocollo della Figc, ai giocatori è stato indicato di rispettare l'isolamento al di fuori delle ore di attività sportiva, con la possibilità di dormire a casa propria o alla Pinetina. Dopo i giri di tamponi, nessuno dei calciatori è risultato positivo.