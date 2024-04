Inter, vi sveliamo in esclusiva la nuova maglia della stagione 2024-25 FOTO

Adesso non si tratta più di indiscrezioni ma di certezze, visto che possiamo svelarvi con dovizia di particolari quella che sarà la prima maglia da gioco che l’Inter indosserà per la stagione 2024/25. Una casacca diversa rispetto a quella vista finora e che includerà sia bande verticali che orizzontali. Sarà anche la maglia del nuovo sponsor, con Betsson.Sport che verserà 30 milioni di euro a stagione per campeggiare a centro maglia per i prossimi 5 anni. Cambierà anche lo sponsor di manica, ma ne parleremo più avanti offrendo maggiori dettagli.

UN TETTO DI STELLE - Come si può vedere dalle immagini, la maglia sarà per tre quarti costituita dalle classiche bande nerazzurre, mentre l’ultimo quarto sarà costituita da bende oblique. Ai tempi del concepimento non si pensava ancora al trionfo in campionato e l’idea iniziale era quella di mettere logo e stella al centro ma con il tricolore sempre più vicino, in mezzo al pezzo dovrebbe esserci proprio lo scudetto, con il logo pronto a traslocare sulla parte sinistra, con due stelle a fargli da tetto.