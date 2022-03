L’Inter sta lavorando ad Appiano Gentile senza 10 giocatori che a partire da oggi saranno di scena tra amichevoli e playoff Mondiali. Sarebbero stati 11, se Vecino non fosse stato colpito dal Covid, che lo ha reso indisponibile per l’Uruguay mentre era in ritiro. I giocatori da tenere d’occhio sono Bastoni e Barella con l’Italia, Calhanoglu con la Turchia, Vidal e Sanchez con il Cile, Correa con l’Argentina, Perisic con la Croazia, Dzeko con la Bosnia, Dumfries con l’Olanda, Skriniar con la Slovacchia.



LE GARE CHE CONTANO – Sappiamo molto bene che Barella e Bastoni giocheranno una, speriamo due partite importantissime, tra stasera e martedì, contro la Macedonia del Nord e contro una tra Portogallo e Turchia, avversarie anch’esse nelle semifinali che vedranno protagonista Calhanoglu. I tre nerazzurri potrebbero arrivare a giocarsi il pass per Qatar 2022 martedì, prima di ritrovarsi agli ordini di Inzaghi per preparare la sfida contro la Juventus in campionato. Dall’altra parte del mondo, Vidal e Sanchez col Cile affrontano il Brasile e l’Uruguay nelle notti del 25 e del 30 marzo, per staccare il pass Mondiale.



OCCASIONE PER CORREA – Impegnata nelle qualificazioni anche l’Argentina, che però ha già prenotato il suo posto tra le squadre che andranno in Asia in inverno: positivo Lautaro Martinez, l’attacco sarà affidato a Correa, che cercherà di mettere minuti nelle gambe contro Venezuela ed Ecuador nelle notti del 26 e del 30 marzo.



LE SFIDE AMICHEVOLI – Tutti gli altri saranno impegnati in test-match che sfrutteranno la pausa per oliare i meccanismi delle varie selezioni: Dumfries e l’Olanda affronteranno Danimarca e Germania il 26 e il 29 marzo, Skriniar andrà a sfidare le scandinave Norvegia e Finlandia il 25 e il 29. Perisic è atteso a Doha, in Arabia, dove la Croazia giocherà contro Slovenia (26) e Bulgaria (29 marzo). Infine Dzeko guiderà l’attacco della Bosnia il 25 e il 29 marzo contro Georgia e Lussemburgo.