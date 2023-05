Il doppio confronto trache regalerà un posto in finale dipromette di essere l’evento dell’anno per la città di Milano, e non solo. Tutti vogliono esserci e, dopo la vendita dei tagliandi per l’andata in casa dei rossoneri, tocca ora a quella delquando ad ospitare la gara saranno i nerazzurri. Il via alla vendita è scattato giovedì: saranno, per chi vorrà assicurarsi un posto a San Siro per la semifinale di ritorno.- Dalla scorsa settimana gli abbonati alle partite di Serie A dell’Inter hanno potuto. Ora è toccato anche agli altri tifosi, pur con la prelazione per chi ha il pass stagionale. In questa fase ogni abbonato ha la possibilità diL’acquisto è stato spezzato in due blocchi aperti dalle 14:30 a mezzanotte: ilper chi è abbonato da almeno quattro stagioni consecutive (dal 2017-18 compreso, circa 15mila tifosi), ilper tutti gli altri, più di 20mila sostenitori. Non ci sarà però subito un tutto esaurito. Il club ha specificato che garantirà la disponibilità di biglietti per entrambi i giorni.- La novità però è un’altra. Con un comunicato, l’Inter ha infatti“FC Internazionale Milano comunica che giovedì 4 maggio alle ore 14.30 inizierà la prima fase di vendita dedicata agli abbonati, i quali potranno acquistare (come ormai consuetudine nei big match) biglietti per gli amici interisti. Il Club dà precedenza a chi è abbonato ad almeno 4 stagioni consecutive, un premio alla fedeltà”.“La vendita avverrà solo ed esclusivamente online, previa iscrizione ad inter.it. Sono attese ovviamente code virtuali che richiederanno di tenere una finestra del browser aperta, in attesa del proprio turno, mentre si possono svolgere anche altre attività. Non è necessario collegarsi prima delle ore 14.30 al sito Inter.it mentre è consigliato effettuare la login prima di collegarsi alla pagina di acquisto”.“Per i biglietti acquistati dalla giornata di oggi in avanti, ossia nella fase di vendita anticipata per abbonati, soci InterClub ed eventuali titolari SiamoNoi, non sarà possibile effettuare il cambio di nominativo dell’utilizzatore. Il Club invita quindi tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario, come siti di annunci tra privati o di secondary ticketing, in quanto si rischia di acquistare tagliandi che non consentiranno l’accesso allo stadio se non di incorrere in vere e proprie frodi. Inoltre, ogni abuso riscontrato dalla Società potrà comportare l’annullamento dei biglietti precedentemente acquistati per violazione dei termini e condizioni di acquisto”.– Grande attenzione quindi ai soliti furbetti. In tanti infatti, soprattutto sui social, millantano die, su Twitter, se si cerca di twittare sull’argomento è la stessa piattaforma che segnala un errore di sistema. Chi cerca di rivenderli utilizza il termine tagliandi, ma, dopo l’impossibilità di cambiare nominativo, l’acquisto diventa vano. Il Corriere della Sera riporta die in generale a prezzi maggiorati anche di 10-15 volte rispetto a quelli originali. Sulle piattaforme di secondari ticketing, sui gruppi Facebook e Telegramdello stesso giorno (salvo esaurimento anticipato delle disponibilità), la vendita sarà riservata ai soli, che potranno acquistare fino a 2 biglietti per ordine, purché tutti soci attivi alla stagione 2022-23. Il sistema di vendita online controlla infatti in tempo reale che l’anagrafica degli acquirenti corrisponda ad un socio Inter Club attivo per la stagione 22-23. I biglietti acquistati durante questa fase possono essere ceduti soltanto ad un altro socio Inter Club 22-23.sottoscritta entro martedì 18 aprile. Potranno acquistare fino a 2 biglietti per transazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, purchè tutti gli utilizzatori risultino titolari Siamo Noi.