L'Inter si tutela e in caso di partenze sia di Milan Skriniar che di Stefan De Vrij interverrà pesantemente sul mercato. Secondo il Corriere dello Sport il primo nome che si vuole giocare Beppe Marotta oltre a Scalvini dell'Atalanta è quello di Rodrigo Becao, scadenza 30 giugno 2024 con l'Udinese e perfetto in una linea difensiva a 3 per sostituire l'olandese.