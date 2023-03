Dopo averlo visionato diverse volte nel campionato argentino, l’Inter continua a seguire Mateo Retegui anche in Nazionale. La dirigenza nerazzurra era presente a Napoli per la sfida contro l’Inghilterra e si è ripetuta a Malta. Due sfide con un comune denominatore, il gol dell’attaccante classe ’99, che inizia ad attrarre le attenzioni di diversi club, italiani e non solo.



In viale della Liberazione ci sono diverse relazioni che riguardano Retegui, tutte lo descrivono come un valido colpo in prospettiva, ma il prezzo attuale non è più quello di qualche mese fa, quando Inter e Tigre hanno aperto i primi dialoghi relativi al calciatore. La valutazione di Retegui era di una decina di milioni di euro totali, che probabilmente adesso non basteranno più, ma i nerazzurri hanno una carta importante da potersi giocare con il Tigre, ovvero quel Facundo Colidio che dopo tanto girovagare sta finalmente mettendo in luce le sue doti. Il cartellino di Retegui è al momento di proprietà del Boca Junior ma al termine della stagione il Tigre potrà riscattarlo in via definitiva a fronte di un esborso da circa 2,5 milioni di euro, ovviamente al fine di rivenderlo e ricavarne una robusta plusvalenza. L’Inter lo segue da oltre un anno, il fascicolo su Retegui è aggiornato in ogni dettaglio e da adesso ci saranno anche i due gol realizzati in Nazionale, davanti agli occhi della dirigenza nerazzurra.