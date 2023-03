Marcelo Brozovic non è più il centrocampista insostituibile che ha fatto le fortune dell’Inter. Adesso il croato è un calciatore sul mercato, il suo posto in campo lo ha preso Calhanoglu e da viale della Liberazione arriva anche un nuovo ma importante messaggio per Simone Inzaghi: il club ritiene fondamentale valorizzare un calciatore giovane ma al contempo affidabile come Kristjan Asllani. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il turnover, questo sconosciuto all’Inter, rischia di diventare infatti una necessità: la squadra è sembrata giù nel fisico e le nazionali non stanno aiutando a recuperare. Anche la società spinge poi per valorizzare il proprio investimento e dare qualche occasione in più al povero Asllani: è un patrimonio del futuro, rispetto a Brozo che rischia di scolorire nel passato. Kristjan, infatti, non gioca una partita da titolare in campionato dall’8 ottobre, trasferta col Sassuolo, quando fu comunque cambiato all’intervallo. L’ultima volta in cui ha visto il campo in A il 5 febbraio, un mese e mezzo fa: un minuto, uno, nel recupero del derby. Da allora sei partite viste per intero in panchina e soprattutto in due occasioni i tifosi a San Siro hanno mugugnato: contro Udinese e Lecce, gare senza sussulti, Inzaghi ha scelto di dare minuti a un Gagliardini ai saluti piuttosto che a lui. Ovviamente questa situazione non aiuta l’umore di Kristjan”