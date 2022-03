Dalla Salernitana alla Salernitana, l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, si è ritrovato contro i campani, l'ultima squadra a cui aveva fatto gol in campionato prima di bloccarsi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Siccome il destino finisce per metterci sempre il becco, anche l’ultima volta di Lautaro era stata contro la piccola Salernitana strapazzata 5-0, il 17 dicembre dell’anno passato. Dall’andata al ritorno poco più di due mesi, bizzarria del calendario asimmetrico, ma per il numero dieci è stato comunque un lungo viaggio dentro alle proprie paure. Che poi erano quelle di tutta la banda di Inzaghi: prima di questo tris argentino, con successiva doppietta di Dzeko, l’Inter non segnava dalla bellezza di sette ore, 425 minuti recuperi esclusi considerando tutte le competizioni. Proprio dal pari di Edin col Napoli del 12 febbraio, 4 partite e mezzo fa. Un non-sense per chi nel girone di andata viaggiava a una media di 2,6 gol a partita: adesso i nerazzurri hanno ritrovato l’acqua nel deserto per la rincorsa alla seconda stella”.