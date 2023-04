Una chiacchiera, niente più. Succede molto spesso che due rappresentanti di società diverse s’incontrino nel tunnel che porta agli spogliatoi.– e forse anche qualcosa in più –É quanto accaduto nei minuti antecedenti al match tra Empoli ed Inter di quest’oggi – terminato 3-0 per i nerazzurri grazie alla doppietta di Lukaku ed al ritorno al gol di Lautaro in campionato – dove, estremo difensore dell’Empoli ma sul taccuino del club di Viale della Liberazione come portiere del futuro.e sono stati inquadrati, a più riprese, come sottolineato da La Gazzetta delle Sport, da una telecamera. Uno scambio di idee o forse qualcosa di più.Il nome di Vicario è già stato accostato all’Inter, specialmente se si ipotizza la partenza in estate di Andrè Onana. La stagione d’esordio in Serie A da parte del camerunense è stata -. e continua ad esserlo – di altissimo livello. Arrivato a parametro a zero dall’Ajax, a suon di prestazioni si è ritagliato il ruolo di numero 1 tra i pali nerazzurri, scalzando dalle gerarchie capitan Handanovic. Oltre all’affidabilità mostrata nel corso dell’annata, da sottolineare è il minimo esborso economico della proprietà milanese.unica spesa effettuata per avere nella propria rosa uno dei profili più interessanti e capaci – a livello internazionale e non -. La qualificazione alla Champions è fondamentale per il progetto economico-finanziario – oltre che sportivo – dei nerazzurri ed iSpecialmente se, oltremanica, si concretizzasse l’interesse di Chelsea e Manchester United che dovranno mettere sul piatto una cifra superiore ai 40 milioni per convincere l'Inter.E se così fosse, iGià quest’anno, il classe ‘96 ha dimostrato di poter fare quel salto di qualità ed ambire ad un club di blasone come quello di viale della Liberazione. La stagione dell’esplosione è finalmente arrivata per– come dimostra il suo essere stabilmente nel giro della Nazionale azzurra – ed ora, pronta a reinvestire il guadagno di una possibile cessione di Onana. I nerazzurri, infatti, hanno tutte le carte in regola per soffiare Vicario al pressing di Roma e Napoli, dato il canale preferenziale costituito dalla G11, agenzia dei fratelli Giuffrida, che spesso ha avuto modo di fare affari con Ausilio.