Arturo Vidal è sbarcato a Milano alle 20.30 con un volo privato da Barcellona. Antonio Conte ha finalmente visto esaudire un suo vecchio desiderio. L’Inter, da domani, potrà contare su un fedelissimo de tecnico salentino, che già l’anno scorso avrebbe voluto il cileno in nerazzurro.



CONTRATTO - Il centrocampista classe ‘87 si è liberato a zero dal Barcellona e si legherà all’Inter con un biennale più opzione per il terzo anno. Vidal percepirà un ingaggio netto di 6 milioni a stagione. Antonio Conte avrà il suo guerriero, un calciatore pronto per vincere il prima possibile in Italia e crescere in Europa.