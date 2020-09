Gentile Procuratore,oggi "studiavo" il calendario del campionato di serie A cercando di capire i primi impegni della mia squadra del cuore: l'Inter! E cosa scopro? Che la prima giornata i neroazzurri la giocheranno il 30 settembre in trasferta contro il Benevento, mentre la seconda la disputeranno in casa il 26 settembre contro la Fiorentina. Lo so che non cambia nulla, ma tra spalti vuoi e spezzatino delle date delle partite non solo l'Inter parte con il piede sbagliato, ma tutta la serie A. Si aggiunga a questa anomalia il fatto che la finestra di calciomercato chiuderà i battenti il 5 ottobre la qual cosa comporterà che alcuni calciatori potranno giocare in tempi ristretti con due maglie diverse se saranno oggetto di trasferimenti tra fine settembre e i primi di ottobre. Lei cosa ne pensa? Marcello '76giocherà la prima giornata il 30 settembre dato che nella stessa data saranno impegnate anche laCiò in quanto alcune delle suddette squadre, come risaputo, hanno concluso la stagione dopo Ferragosto; ne è derivata la concessione da parte della Lega di posticipare i tempi della preparazione precampionato con rinvio della prima giornata, che sarà disputata per le altre squadre tra sabato 19 settembre e lunedì 21 settembre, a mercoledì 30 settembre.che sono state impegnate oltre la metà di agosto in competizioni ufficiali nazionali o internazionali.in quanto anche con le date delle sessioni di mercato delle scorse stagioni la stessa "anomalia" si è sempre presentata seppure con un intervallo più breve tra inizio della stagione e fine del calciomercato.Concludendo, ritengo chee proprio tra l'inizio del campionato (sabato 19 set) e l'ultimo giorno (5 ottobre) utile per effettuare trasferimenti a titoli temporanei e/o definitivi. E ci saranno grandi sorprese tutte da seguire!!Ma ora passo la palla agli utenti di: quali potrebbero essere le grandi bombe del calciomercato negli ultimi giorni di campagna acquisti?