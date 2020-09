Arturo Vidal è finalmente un calciatore dell'Inter. Il cileno, spiega la Gazzetta dello Sport, non vede l'ora di potersi calare nella realtà nerazzurra.



“La seconda vita italiana di re Artù è iniziata alle 20.36 di un’afosa serata di fine estate: ieri Arturo Vidal, centrocampista della rivoluzione interista, è atterrato con un jet privato a Milano Linate e in un attimo ha soffiato via dalle spalle la ruggine rimasta in Catalogna. Una volta abbassata la mascherina di ordinanza, ha sfoggiato il suo migliore sorriso ai primi flash (e a una quindicina di tifosi stoici): tanto buon umore a volte sembra finto, ma chi lo conosce conferma che il cileno da giorni non sta nella pelle. Si sente benone ed è spinto da motivazioni brucianti: per la prima volta dopo otto anni ha concluso una stagione senza vincere un campionato e vuole immediatamente riprendere le vecchie abitudini”.