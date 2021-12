Il centrocampista Arturo Vidal vuole lasciare l'Inter. Il giocatore cileno, come riportato da latercera.com non è contento dello scarso minutaggio concessogli da Simone Inzaghi e starebbe pensando all'addio. Sul giocatore ci sarebbe il Tottenham: Conte lo vorrebbe riallenare per la terza volta in carriera e al giocatore piacerebbe un'esperienza in Premier League, dove in carriera non ha mai giocato.