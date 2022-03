Intervistato da TNT Sports, il centrocampista cileno dell’Inter, Arturo Vidal, non fa mistero dei suoi obiettivi futuri e spiega come il suo sogno sia quello di giocare per il Flamengo.



“Ci terrei molto perché mi piace, conservo la maglia che mi ha regalato il presidente riempiendomi il cuore. Sogno di giocare lì e non posso negarlo, poi se allenatore e dirigenza mi vorranno ne parleremo e farò il possibile per arrivarci. Il mio capitolo europeo può anche chiudersi, non so se è questo il momento, ma ho gli obiettivi chiarissimi, voglio vincere tutto con il Flamengo, voglio lottare per la Libertadores, che è un sogno perché è come la Champions League in Europa. Se andrò li sarà sicuramente per continuare a lottare ed essere un calciatore importante. Come sta Sanchez? È felice anche se poi attraversa particolari momenti personali, esattamente come me. Un calciatore con quel talento dovrebbe sempre giocare, anche per quello che dimostra tutte le volte che scende in campo. Ma queste sono scelte tecniche in cui non mi intrometto”.