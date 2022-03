. Bene sì, ma oltre a quello c'è stato poco altro. Il cileno non è stato certo tra i migliori dell'Inter, e quel metro e ottanta d'esperienza col quale Klopp l'aveva presentato alla vigilia non ha messo troppo in difficoltà i Reds. "Per me è la partita più importante da quando sono qui" aveva detto il cileno che Inzaghi ha scelto per sostituire Barella squalificato.- La più importante e forse una delle ultime, perché Vidal ha il contratto in scadenza a giugno 2023 ma il suo addio all'Inter potrebbe essere anticipato di un anno. Il centrocampista è uno dei giocatori più pagati della rosa nerazzurra ma quegli 8,5 milioni netti d'ingaggio - il prossimo anno sarebbero 9,5 - non rispecchiano il rendimento in campo. Le prestazioni di Vidal sono al di sotto delle aspettative, la scintilla tra Arturo e l'Inter non è mai scoccata e, in caso d'addio, il calciatore vorrebbe andare in Premier League prima di tornare in Sudamerica per chiudere la carriera.. E' stato questo il risultato di un gioco su Instagram, durante il quale sulla schermata compare la domanda: "Quale sarà la mia prossima squadra?". E i tifosi nerazzurri non l'hanno presa benissimo.- Intanto, però, dall'Inghilterra non ci sono proposte. Nel mercato di gennaio si erano interessati alcuni club con alcune offerte che però sono state prese in considerazione dal cileno che voleva finire la stagione in nerazzurro.. L'eventuale addio di Vidal consentirebbe all'Inter di abbassare il monte ingaggi e fare spazio a nuovi centrocampisti (Frattesi obiettivo numero uno): nel contratto del cileno c'è un'opzione in favore del club, che può sciogliere unilateralmente l’accordo a luglio prossimo versando al calciatore 4 milioni di euro. Vidal-Inter ai titoli di coda, Arturo può essere uno dei protagonisti dell'estate.