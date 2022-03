La luce si è riaccesa,. Sono bastati quattro giorni all'argentino per spazzare via le critiche e le nubi di un 2022 che era partito con il piede decisamente sbagliato, quegli zero gol messi a segno che avevano contribuito al complicato mese di febbraio dell'(zero vittorie in campionato). Quattro giorni e altrettante reti messe a segno dal Toro, tre contro la Salernitana e. Gioia amara, ma per l'Inter e per Inzaghi resta la soddisfazione di aver ritrovato una bocca di fuoco fondamentale per il finale di stagione e la lotta serrata con il Milan tra scudetto e semifinale di Coppa Italia. E per il Toro un rilancio personale che riaccende anche il mercato.- Il digiuno è rotto e la via del gol è ripresa, portando a 15 le marcature stagionali, numeri che comunque attirano le pretendenti dal resto d'Europa.non è una nuova pretendente per Lautaro e già prima del Covid e dei suoi devastanti effetti anche sui conti del pallone aveva fatto un tentativo per strapparlo all'Inter. La pista si era poi raffreddata, ma ora l'argentino è tornato in orbita blaugrana. Laporta è alla ricerca di un nuovo bomber da regalare a Xavi conin cima alla lista dei desideri, ma il norvegese del Borussia Dortmund non è un obiettivo semplice: complice la concorrenza del Real Madrid e, soprattutto, del Manchester City di Guardiola, pronto a pareggiare ogni offerta pur di averlo.: l'attaccante dell'Inter rientra nella shortlist su cui lavora la dirigenza blaugrana, un elenco del quale fanno parte altri nomi altisonanti come(in scadenza con ilnel 2023, ieri tripletta contro il Salisburgo),(Real Sociedad) e(Salisburgo). Sirene del mercato che tornano a suonare e lusingano, ma nei giorni scorsi. A partire da questo finale di stagione, conprima di un'estate che potrà vederlo ancora tra i nomi più mormorati.