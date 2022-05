Intervistato da Tmw, l'ex difensore, Pietro Vierchowod, ha espresso la propria opinione in merito al lavoro svolto da Simone Inzaghi.



"Secondo me quando si ha una rosa più forte delle altre e non si vince purtroppo le colpe vanno anche sulla guida tecnica. Non dico che ha sbagliato a mettere la squadra in campo ma magari a volte ci sono state scelte che non ho condiviso. Per esempio non avrei mai levato Barella a Bologna ma io non sono un allenatore è solo una mia opinione".