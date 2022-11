Dalla Bobo Tv, l’ex calciatore, Christian Vieri, elogia l’attaccante dell’Inter, Edin Dzeko.



“Dzeko è devastante, in quanti a 36 anni giocano titolari in una big d'Europa? Non sbaglia mai la giocata, può sbagliare lo stop magari, ma mai la giocata perché sa quello che deve fare, è un regista che gioca in attacco. Meglio lui o Giroud? Dzeko è di un'altra categoria, lo metto tra i top 10 degli ultimi 10 anni. Ha giocato nella Roma e non se ne parla, ma con Guardiola o al Real Madrid avrebbe fatto 30 gol a stagione. Un difetto? Non lo trovo, forse che è troppo buono".