Inter-Viktoria Plzen (calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta su Amazon Prime Video) è una gara valevole per la quinta e penultima giornata nella fase a gironi di Champions League. Vincendo i nerazzurri si qualificherebbero agli ottavi di finale, senza dover aspettare il risultato di Barcellona-Bayern stasera al Camp Nou e l'ultimo turno a Monaco di Baviera martedì prossimo.



LE ULTIME - Simone Inzaghi (in tribuna per squalifica) deve ancora fare a meno di Brozovic, ma recupera Lukaku per la panchina. Rispetto al rocambolesco successo per 4-3 di sabato a Firenze, tornano a giocare dall'inizio Bastoni, Dumfries e Dzeko. Dimarco parte ancora favorito su Gosens a sinistra, così l'unico vero dubbio di formazione è tra Acerbi e de Vrij al centro della difesa.



LE PROBABILI FORMAZIONI



INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.



VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Holik, Vlkanova, Mosquera; Chory. All. Bilek.



Arbitro: Ekberg (Svezia), Danker (Germania) al Var.