Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen, il centrocampista armeno dell’Inter, Henrikhha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa di Appiano Gentile.“Vogliamo arrivare più in alto possibile, questa non è ancora l’Inter che vogliamo, dobbiamo lavorare di più perché c’è molto margine per migliorare. Per questo non siamo ancora soddisfatti”.“Quello che scriviamo su Instagram è per i social e non per quello che pensiamo. Già contro il Barcellona avevo detto che si cambiava pagina. Sapevamo che sarebbe stato meglio partita dopo partita e contro il Sassuolo è stato difficile vincere, ma poi siamo andati con fiducia al Camp Nou. Domani sarà una partita in cui dovremo dimostrare molto perché è la più importante del girone, anche più importante di Barcellona. Dovremo fare il meglio per passare il girone”.“Sono all’Inter solo da 4 mesi, posso dire che ci siamo parlati e abbiamo capito che bisogna giocare fino alla fine. Non importa quello che accade, si gioca per 90 minuti più recupero. È successo anche a Firenze, abbiamo concesso il gol ma non abbiamo mollato, abbiamo abbassato la testa e ripreso a giocare per vincere perché era la partita della vita. Quando Dzeko ha controllato palla ho pensato subito che avrebbe verticalizzato e ho iniziato lo sprint, o lui o Barella me l’avrebbero data e alla fine abbiamo vinto la partita”.“E un giocatore importantissimo, ci mancano tanto lui e Brozovic e li stiamo aspettando perché abbiamo bisogno del loro aiuto. Non si gioca con 11 titolari ma con la panchina e con tutti quelli che lavorano per questo club. Lukaku ci aiuterà anche con il suo umore perché è un giocatore che ha voglia di vincere”.“Tutte le squadre hanno alti e bassi, ma adesso siamo in alto e vogliamo restarci. La vita è così, abbiamo iniziato male ma stiamo trovando il nostro gioco e la nostra squadra. Gli errori ci sono sempre ma si può migliorare”.