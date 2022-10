Pazza Inter, è così che la definiscono i suoi stessi tifosi ed è così che si è mostrata a Firenze. Il Corriere della Sera parla così della squadra di Simone Inzaghi, che sembra non accontentarsi mai di una vittoria "banale”.



"Vincere una partita a questa Inter non basta, deve forgiarsi nella sofferenza e vincerla un’altra volta, dopo che la Fiorentina ha rimontato due gol. E poi — già che ci siamo — un’altra volta ancora, in una folle apnea al 95’ con Mkhitaryan che si trova sui piedi il rilancio impensabile di Venuti e segna il 4-3, cinque minuti dopo il 3-3 di Jovic che aveva premiato la squadra di Italiano dopo un secondo tempo all’assalto".