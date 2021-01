L'attaccante sloveno classe 2004è arrivato a Milano per firmare il suo contratto con l'Inter. Secondo il Corriere dello Sport il giovane calciatore è stato acquistato dal club nerazzurro dalper una cifra di 300mila euro, già versate nelle scorse settimane. Marsetic è a Milano accompagnato dalla famiglia e dall'agente e sta svolgendo le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro con cui vestirà la maglia degli Allievi Under 18 per poi aggregarsi alla Primavera..