Secondo acquisto di gennaio per l'Inter: dopo Ashley Young, infatti, anche Victor Moses è pronto a diventare un nuovo rinforzo per i nerazzurri. Questa mattina, infatti, l'ex Fenerbahce si è presentato al Coni intorno alle 7.30 per le visite mediche. Nelle prossime ore firma e annuncio per il laterale pronto a mettersi a disposizione di Conte, con cui ha già lavorato ai tempi del Chelsea.



DETTAGLI - Moses sbarca in Italia in prestito con diritto di riscatto. E' lui la scelta del tecnico nerazzurro dopo il naufragare della trattativa per portare Spinazzola all'Inter e Politano alla Roma.