Quella che l’Inter farà all’Anoeta il 20 settembre non sarà una passeggiata di salute. Lo sapevano i nerazzurri al momento del sorteggio, lo sanno ancor di più oggi dopo aver visto i futuri rivali della Real Sociedad scendere in campo e asfaltare il Granada. Nella quarta giornata della Liga è infatti arrivata la prima vittoria della squadra di Alguacil, dopo i tre pari consecutivi con cui si era aperta la stagione. Ed è stata pirotecnica.



POKERISSIMO - La Real ha infatti portato a casa i tre punti grazie a un 5-3 nel lunch match della Liga. Mattatore della giornata è Take Kubo, autore di una doppietta e dell’azione che ha fatto scaturire un’autorete. A gonfiare il risultato finale ci hanno pensato Zubimendi e Barrenetxea, mentre per gli ospiti sono andati in rete Le Normand (autogol), Boyé e Zaragoza. Simone Inzaghi avrà preso nota e capito che, in quelle inserite nella quarta fascia, ha forse pescato una delle peggiori.