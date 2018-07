L'arrivo di Sime #Vrsaljko a Malpensa accolto dai tifosi dell'#Inter. Domani sono in programma le visite mediche [@Ngoppejammeja] pic.twitter.com/ZQjwVpd4ou — calciomercato.com (@cmdotcom) 31 luglio 2018

gli accordi per l'acquisto di Santiago Arias dal PSV Eindhoven e per: confermata la formula del. Il terzino destro croato, classe 1992 ex Genoa e Sassuolo, è atterrato questa sera a Milano, dove domani (mercoledì) si sottoporrà alle viste mediche prima di firmare il contratto col club nerazzurro., le sue prime e uniche parole pronunciate all'aeroporto della Malpensa.