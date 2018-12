Nella sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus,è tornato a presidiare la fascia destra. Nonostante avversari d'altissimo livello del calibro di Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo, il calciatore croato ha sfoderato una buona prestazione, vincendo molti duelli in fase difensiva senza mai rinunciare alla solita spinta in attacco. Cercato a lungo in estate, l'è riuscita a convincere l'Atletico Madrid a lasciarlo partire, ma dovrà decidere se investire su di lui a fine stagione. Il vice-campione del mondo ha, però, raccolto appena 8 presenze a causa di alcuni problemi fisici, con sullo sfondo l'opportunità Darmian che potrebbe compromettere la permanenza di Vrsaljko in nerazzurro.Prima i problemi al ginocchio, poi l'elongazione al bicipite femorale. In occasione delle trasferte con la Croazia, Vrsaljko è tornato malconcio, con l'infortunio contro l'Inghilterra che lo ha costretto a saltare la delicata trasferta di Wembley contro il Tottenham. Arrivato in prestito oneroso (6,5 milioni di euro), Vrsaljko non è ancora riuscito a dare continuità alle sue prestazioni. I continui problemi fisici del croato e il riscatto fissato a 17,5 milioni di euro costringono la dirigenza nerazzurra a monitorare il mercato dei terzini, con un nome su tutti sulla lista del club: Matteo Darmian.Dalle parti di Corso Vittorio Emanuele, le percentuali sul riscatto del croato si sono abbassate, con il direttore sportivo Piero Ausilio che tiene calda la pista Darmian. L'ex Torino è in scadenza a fine stagione con il Manchester United e ha manifestato la volontà di tornare in Serie A. Il club nerazzurro dovrà vedersela con Lazio e Roma, sulle tracce del classe '89. La possibilità di arrivare a Darmian a costi contenuti e l'inaffidabilità a livello di presenze di Vrsaljko, potrebbero far cambiare i piani, con l'Inter che potrebbe virare sul terzino della Nazionale. Toccherà al croato convincere la dirigenza meneghina e guadagnarsi la conferma.